»Mens sana in corpore sano« – Gesunder Geist in sahnigem Körper. Oder so ähnlich. Latein kann ja keiner mehr, die Sprache ist so tot wie bald auch zig Kliniken im Lande, darunter solche, die »gar nicht mal so schlecht« (Heilungsminister Karl Lauterbach, SPD) sind. Ob das Ostberliner Evangelische Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in diese Kategorie fällt, weiß der Vater dieser Zeilen – der hier für zwei Wochen versorgt wird – nicht zu sagen. Dass es um die Wohlfahrt allgemein nicht zum besten steht und die hiesige Krankenhauslandschaft ausdörrt wie die Felder der Mark Brandenburg, weiß mittlerweile aber ein jedes von Verstand.

Das Klinikpersonal ist mit dem Latein längst am Ende und geht gegen die Zustände in der Gesundheitsverwesung auf die Straße: Pflegekräfte, Ärzte, Deutsche Krankenhausgesellschaft – alle mobilisieren gegen des deutschen Heilungsministers Arbeitsverweigerung hinsichtlich der chronischen Krankenhausunterfinanzierung. Von Patienten...