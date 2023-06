Keine Regeln mehr

Der große Krautrock-Connaisseur Julian Cope hat einen Narren an Hairy Chapter gefressen, vor allem an ihrem Kraut-­Metal-Meisterwerk »Can’t Get Through« von 1971. Für ihn sind sie eine »blutrünstige und verrückte Kombination aus der ersten Funkadelic-LP, Alice Coopers ›Love It to Death‹, ›Led Zeppelin 2‹ und Amon Düüls ›Yeti‹« beziehungsweise »Sir Lord Baltimore, der Fleetwood Macs ›Green Manalishi‹ auf 45 Umdrehungen spielt«. Natürlich hat er wieder mal mit allem r...