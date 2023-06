Terror gegen Angehörige

Nur wenige Schritte trennen in Hanau-Kesselstadt jenes Wohnhaus, in dem Angehörige des rassistischen Attentats von 2020 daheim sind von jenem, in dem der Täter lebte und nun dessen 76jähriger Vater residiert. Ein Problem mit dem Verbrechen seines toten Sohnes hat Hans-Gerd R. offenbar nicht und teilt auch dessen Rassismus: Seit Monaten terrorisiert R. in seiner Nachbarschaft unter anderem Serpil Temiz Unvar, die bei der Tat ihren Sohn Ferhat verlor...