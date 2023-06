Der Alien ist gelandet

Victor Wembanyama ist selbst für einen Basketballspieler ziemlich groß. Der 19jährige Franzose misst stolze 2,24 Meter (manche schätzen sogar 2,26 Meter) und gehört damit zu den größten Spielern, die jemals in der National Basketball Association (NBA) aktiv waren. Dabei hat Wembanyama noch keine offizielle Partie in der besten Basketballiga der Welt absolviert. Doch das ist nur eine Frage der Zeit: Der Center wurde am Donnerstag von den San Antonio Spurs an Position eins des Draft gewählt, der Veranstaltung, bei der die größten Nachwuchstalente auf die NBA-Teams verteilt werden.

Das war keine große Überraschung, gilt Wembanyama doch als größtes Talent seit LeBron James, der 2003 in die Liga kam. Denn trotz seiner Maße kann der Teenager aus Le Chesnay, einem Ort nahe Paris, erstaunlich gut mit dem Ball umgehen. Eine derartige Kombination aus Größe, Körperbeherrschung und Basketball-...