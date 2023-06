Der Carlsen-Effekt

Im Deutschen Schachbund bewegen 89.400 Mitglieder in 2.300 Vereinen von der Bundesliga bis zur Kreisklasse die Figuren. In der Breite gehört Deutschland zu den stärksten Schachnationen. Dennoch führt der Sport ein Nischendasein, weil seit Jahrzehnten kein Spieler in die absolute Weltelite vorstoßen konnte. Es bedarf einer Galionsfigur mit einer Strahlkraft, wie sie einst Henry Maske für das Boxen besaß.

In den USA entfesselte Robert James Fischer 1972 einen Hype, als er Boris Spasski den Weltmeistertitel entriss. Norwegen, früher vorwiegend mit Wintersport assoziiert, hat sich in eine Nation der Schach-Afficionados verwandelt, nachdem Magnus Carlsen zum besten Spieler des Planeten avanciert war. Die Partien seiner WM-Kämpfe wurden im Fernsehen bis zu sechs Stunden lang live übertragen.

Die Hoffnungen auf eine ähnliche Entwicklung konzentrieren sich hierzulande auf den am 15. November 2004 zur Welt gekommenen Vincent Keymer, der im Oktober 2022 mit 17 Jahr...