Zum Inhalt dieser Ausgabe | Niemals sympathisiert Gerhard Feldbauer über Giorgia Melonis Aufstieg und ihr Verhältnis zum Faschismus Ulrich Schneider Nachdem im Herbst 2022 die bekennende Faschistin Giorgia Meloni in Italien Regierungschefin wurde, schwankten die bürgerlichen Medien zwischen Alarmismus und Verharmlosung. Nun hat der Italien-Experte und langjährige jW-Autor Gerhard Feldbauer eine substantielle Studie über den Aufstieg Melonis und ihr Verhältnis zum italienischen Faschismus vorgelegt. In der gebotenen Kürze zeichnet der Autor die politische Entwicklung seit Frühjahr 2018 nach. Erkennbar wird, dass der Aufstieg der faschistischen Allianz direkt mit den inneren Konflikten im bürgerlichen und demokratischen Lager zu tun hat. Noch im Januar 2021 bildete Mario Draghi eine »Regierung der nationalen Einheit« mit Forza Italia und Lega, dem sozialdemokratischen PD und der »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S). Der frühere EZB-Banker galt als Garant für die neoliberale Herrschaft des Kapitals. Mit seinem Rücktritt Ende Juli 2022 verschärfte sich die Krise. Davon profitierten in erster Linie Melonis »Fratel...

