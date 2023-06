Immer mehr Strom

Die Energiewende soll schnell kommen. Das ist mittlerweile offizielles Staatsziel. Sehr viel präziser wird es nicht. Gegenwärtig werden mit blindem Aktionismus, Inkompetenz und Lobbyisteneinfluss so ziemlich alle Weichen falsch gestellt. Großer Schaden scheint programmiert.

Die Grundlage einer Diskussion zum Thema ist eine saubere Definition dessen, was die Energiewende ist und was nicht. Sonst sprechen alle von »Energiewende« und jeder meint etwas anderes. Energiewende heißt: Ersatz der fossilen Brennstoffe durch Energie aus regenerativen Quellen. Genannt werden zwei Ziele: die sichere und ausreichende Versorgung der Gesellschaft mit Energie und die Beendigung der klimaschädlichen Emissionen, die aus der Nutzung der fossilen Brennstoffe resultieren (Dekarbonisierung). Angesichts des Klimawandels, der die Lebensgrundlagen der Menschheit ernsthaft bedroht, erscheinen diese Maßnahmen als notwendig. Hauptursache für den Klimawandel sind die riesigen Mengen C...