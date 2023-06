Komm Nazis nicht mit Ironie

»Ich hatte Philosophie studiert. Dann kam meine Zeit als Revolutionär in Deutschland, als meine Genossen mich ›Kilian‹ nannten«, beschreibt sich der österreichische Ich-Erzähler Martin Boldt im Roman »Maskerade« von Hans Flesch-Brunningen. Wir schreiben Juni 1936. Martin ist mittlerweile schon lange unpolitisch. Seit zwei Jahren lebt er mit seiner Frau Rosika in Rom. Das faschistische Italien hat Abessinien überfallen, in der Stadt sind Soldaten zu sehen. Von alldem scheint das Paar wenig mitzubekommen. Statt dessen frönen sie der Dolce Vita: Sie hören Vorträge in Museen, machen Bade­ausflüge nach Ostia, besuchen Osterien und Bars. Geldprobleme scheinen sie zunächst nicht zu haben, Martin schreibt fest für die Zeitung Wiener Presse. Das bleibt nicht so. Denn die politischen Umbrüche drängen sich immer mehr in den Vordergrund.

