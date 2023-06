Zwei Gehirne

Philippe Chappuis, besser bekannt als Zep, ist der zur Zeit erfolgreichste Comickünstler Frankreichs. Seine schon 1992 begonnene Serie »Titeuf« über einen Jungen am Beginn der Pubertät verkauft sich in Millionenauflagen in über 25 Sprachen, was es ihm erlaubt, ohne Druck diversen anderen Projekten nachzugehen. So hat er für drei Comicserien geschrieben, zahlreiche Bücher und CDs illustriert und mit einem Aufklärungsbuch für Kinder von neun bis 13 sogar den Hass Jair Bolsonaros auf sich gezogen. Der Kerl ist sympathisch.

Seit 2013 zeichnet er abseits seines Verkaufsschlagers in realistischen Stilen und über so unterschiedliche Themen wie religiöse Weltabgewandtheit (»Der ferne schön...