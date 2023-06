Wirtschaft im Krankenstand

Deutschland wird derzeit nicht von der Ampel regiert. Die faktische Macht üben eher anhaltende Teuerung, steigende Zinsen und ein nachlassender Glaube der Kapitalakteure an eine goldene Zukunft aus. Auch die weltweite Konjunktur taugt hierzulande kaum als Hoffnungsschimmer. Faktisch scheint der Weg in eine sich verfestigende Rezession vorgezeichnet, wie aus dem am Freitag vorgelegten Einkaufsmanagerindex (PMI) für die hiesige Privatwirtschaft und die des gesamten Euro-Raums hervorgeht.

Angesichts der stärker schrumpfenden (und abwandernden, jW) Industrie erlahmen die Wachstumskräfte, so die Essenz der Firmenumfragen des Finanzdienstleisters S&P Global, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters zum Beginn des Wochenendes. Dies sei insofern noch gefährlicher, als der gegenwärtig noch wachsende Dienstleistungssektor ebenfalls schwächelt. Der PMI für die Gesamtwirtschaft in Deutschland ging überraschend deutlich um 3,1 auf 50,8 Punkte zurück und signalisi...