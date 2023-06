Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kampf gegen Labour-Rechte Neue Allianz will Starmers Wiederwahl verhindern. Suche nach geeignetem Gegenkandidaten Dieter Reinisch In den vergangenen Monaten hat Keir Starmer in seiner Labour Party ordentlich »ausgemistet«: Ziel ist die Parteilinke, der ehemalige Parteichef Jeremy Corbyn und seine Anhänger. Durch die systematischen Angriffe wirkte der linke Flügel lange Zeit wie gelähmt. Doch nun scheint er sich langsam zu organisieren. Eine dieser Initiativen ist die »Organise Corbyn Inspired Socialist Alliance«, kurz: ­OCISA, gesprochen mit einem langen I, erklärte ihr Gründer Jim Breese im jW-Gespräch. Hinter dem sperrigen Namen steht eine Gruppe von ehemaligen Labour-Mitgliedern und Funktionären: »Ich glaube, es war der 14. Februar, als Starmer erstmals ankündigte, dass Corbyn nicht mehr antreten darf. Da war für mich klar, endlich etwas tun zu müssen«, erzählt Breese. Er initiierte zunächst eine Facebook-Gruppe und fand rasch Mitstreiter. Heute umfasst die interne Facebook-Gruppe mehr als 6.600 Mitglieder. Es gibt regionale Zusammenschlüsse und Koordinationstreffen in ganz Engla...

