Leugnen und hetzen

Die Normalisierung der Neofaschisten von Vox in Spanien schreitet dank dem rechtskonservativen Partido Popular (PP) weiter voran. Meist zusammen mit dem PP regiert Vox nach den verheerenden Kommunalwahlen Ende Mai nun spanienweit in mehr als hundert Rathäusern. Die Schwerpunkte scheinen klar zu sein: gegen Feminismus und für die Umerziehung von Kindern und Jugendlichen. Die Partei will die spanische Gesellschaft offenbar nachhaltig verändern.

So arbeitet Vox bereits an der Abschaffung der legalen Mechanismen, die in den vergangenen Jahren geschaffen wurden, um Frauen vor machistischer Gewalt zu schützen. Denn diese gibt es laut Vox nicht. »Es gibt keine geschlechtsspezifische Gewalt, es gibt keine Machogewalt«, sagte etwa der Parteichef in Valencia, José María Llanos, nachdem sich die Ultrarechten Mitte Juni zu einer Koalition mit dem PP zusammengefunden hatten. Vox-Kandidat Carlos Flores ist unter anderem wegen psychischer Gewalt an seiner Exfrau rechtsk...