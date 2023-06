Ausverkauf als »Schrumpfkur«

Es steht längst fest: Die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) schrumpft bis zum Monatsende um insgesamt 19 Häuser. Die Schließungen gehören zum sogenannten Sanierungskonzept des jüngsten Insolvenzverfahrens.

Beschäftigte einer Filiale sehen Rettung in letzter Minute: Das einstige Karstadt-Haus in der Düsseldorfer Schadowstraße kann dank der Intervention von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) beim Vermieter weiterbetrieben werden. Geschlossen wurden in diesem Monat hingegen die GKK-Häuser in Celle, Coburg, Cottbus, Duisburg, Gelsenkirchen, Hagen, Hamburg-Harburg sowie -Wandsbek, Leverkusen, München, Neuss, Nürnberg (zwei), Offenbach, Paderborn, Saarbrücken, Siegen und Wiesbaden. Bis zum Monatsende soll ferner das Warenhaus an der Frankfurter Zeil leerverkauft und für die Schließung bereit sein.

Und: Im Januar 2024 werden 22 weitere Filialen dichtgemacht. Übrig bleibt eine Art Rumpfnetz von 88 Warenhäusern. Nach dem vergangenen Schutzschirmver...