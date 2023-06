Berlins ausgestreckter Arm

Das Warten hat kein Ende: Die Bundesregierung plant, in dieser Woche die Visaverfahren für gefährdete Afghaninnen und Afghanen wieder aufzunehmen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag unter Berufung auf einen Sprecher des Auswärtigen Amts berichtete. Allerdings sollen in der deutschen Botschaft in Islamabad vorerst nur fünf Visaanträge am Tag bearbeitet werden. Schon jetzt harren Zehntausende Afghaninnen und Afghanen ihrer Einreiseerlaubnis und hoffen auf einen sicheren Fluchtweg.

Allein in Afghanistan selbst warten derzeit etwa 12.600 Menschen mit Aufnahmezusage darauf, dass sie ein Visum beantragen und nach Deutschland kommen können. Viele von ihnen müssen seit Monaten in Verstecken ausharren. Weitere 1.450 Personen sind auf Geheiß der Bundesregierung schon nach Teheran und Islamabad ausgereist – in der Erwartung, von dort zügig in die BRD weiterfliehen zu können. Statt dessen sitzen sie dort seit Wochen fest. Zehntausende weitere Afghaninnen un...