Gerechtigkeit gefordert

Hunderte Aktivisten aus ganz Spanien haben am Sonnabend in der spanischen Exklave Melilla im Norden Afrikas demonstriert. Sie marschierten zu dem Ort, an dem vor einem Jahr Dutzende Flüchtlinge ums Leben kamen, als sie versuchten, die Grenze zu überqueren. Zum Jahrestag des Massakers unterzeichneten mehr als 300 Organisationen das »Manifest 24 J«. Darin klagen sie an, dass die meisten überlebenden Personen, die illegal abgeschoben wurden, mögliche Asylsuchende waren, viele von ihnen aus Sudan. Mindestens eine Person, Abdul Aziz Yacoub, 27 Jahre alt und ebenfalls vor dem dortigen Krieg geflohen, soll bereits auf spanischem Boden gewesen sein, als er starb. Laut einer Untersuchung des spanischen Ombudsmanns wurden 470 Menschen illegal auf die marokkanische Seite der Grenze zurückgedrängt.

Bis heute gibt es keine spanische Untersuchung zu dem Fall, da die Autoritäten sich darauf berufen, d...