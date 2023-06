Enteignung machbar, Herr Nachbar!

Die wesentlichen Details des Abschlussberichts der Expertenkommission zum Volksentscheid »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« (DWE) sind am Sonnabend bekanntgeworden. Kernaussage: Es gibt keine juristischen Hürden für die Vergesellschaftung großer profitorientierter Immobilienkonzerne nach Artikel 15 Grundgesetz. Die Gesetzgebungskompetenz liege grundsätzlich beim Berliner Senat und sei mit der Landesverfassung kompatibel, so die Mehrheit der Kommissionsmitglieder.

Die Kommission war noch vom »rot-grün-roten« Senat einberufen worden, um Mittel und Wege zu prüfen, ob und wie der erfolgreiche Volksentscheid vom September 2021 umgesetzt werd...