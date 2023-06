Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. Juni 2023, Nr. 144

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Hier kommt der Bass Reminiszenzen ans angenehme Leben: Über Bachs Goldberg-Variationen am Beispiel der Interpretationen von Lang Lang und Andreas Staier Stefan Siegert Noch drei Jahre, dann wird es sieben Dekaden her sein, dass, damals sensationell, die Goldberg-Variationen aus der ehrwürdigen Nische von Wissenschaft und Bildungsbürgertum auferstanden und erstaunliche Teile einer etwas größeren Welt eroberten, als es die der klassischen Musik ist. Ein seltsam charmanter Musikkauz, Glenn Gould, hatte mit dem Stück die Charts des kapitalistischen »goldenen Zeitalters« erobert. Er erregte sogar die Bewunderung des systemischen Grantlers und Schwarzmalers der Republik Österreich, Thomas Bernhard. Der schrieb einen ganzen, etwas dünneren Roman über den kanadischen Pianisten mit den ewig kalten Händen (»Der Untergeher«, 1983). Gould nahm mit seinem Bach-Hit damals Teile der Klassikzukunft vorweg: Er entrümpelte und erleichterte den klassischen Musikvortrag von der angstvollen Schwergefühligkeit, wahlweise von der klanglich-orchestralen Hochrüstung eines bürgerlichen Jahrhunderts. Ohne von der Idee wohl schon eine Ahnung gehab...

Artikel-Länge: 13198 Zeichen

