Abschaffung der Illusionen

Am 24. Februar 1848 siegte die bürgerliche Revolution mit Hilfe des Proletariats in Paris und löste die Märzrevolutionen in Europa aus. Vom 22. bis zum 26. Juni erhoben sich die Pariser Arbeiter gegen die herrschende Bourgeoisie und die Übermacht der Truppen des Generals Cavaignac. Die Konterrevolution siegte und nahm blutige Rache. Der Gegensatz zwischen Arbeiterklasse und Bürgertum trat erstmals offen zutage. Am 29. Juni würdigte Karl Marx in der Kölner Neuen Rheinischen Zeitung die Aufständischen.

Das Geschäft der Nationalversammlung besteht darin, den Februar ungeschehen zu machen, wenigstens für die Arbeiter, und sie in die alten Verhältnisse zurückzuwerfen. Aber selbst das geschah nicht, weil es so wenig in der Gewalt einer Versammlung wie eines Königs steht, einer industriellen Krise von universellem Charakter zuzurufen: bis hierhin! Die Nationalversammlung, im brutalen Eifer, zu enden mit den verdrießlichen Februarredensarten, ergriff selbst die M...