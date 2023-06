Anno … 26. Woche

1893, 27. Juni: An der New Yorker Wall Street bricht in Folge großer Aktienverkäufe und des Konkurses zahlreicher Unternehmen sowie fast aller Silberminen des Landes die Börse zusammen. Die Krise stellt den Höhepunkt der seit 1873 andauernden »Großen Depression« dar, die von Europa ausgehend den US-amerikanischen Markt erfasst.

1933, 27. Juni–5. Juli: Die Führungen der bürgerlichen deutschen Parteien (Staatspartei, Deutsche Volkspartei, Deutschnationale Volkspartei, Bayerische Volkspartei und Zentrum) erklären ihre Selbstauflösung und bekennen sich zur Herrschaft der NSDAP.

1958, 26. Juni: Bei einer Protestkundgebung gegen die atomare Aufrüstung der Bundeswehr in Dortmund, an der sich ganze ...