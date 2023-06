Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. Juni 2023, Nr. 144

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Fußball: Testspiel der Frauen Deutschland – Vietnam Noch nie trafen die Deutschen und die Vietnamesinnen aufeinander. Beim Test in Offenbach, genau einen Monat bevor die DFB-Frauen ihr erstes Gruppenspiel bei der diesjährigen WM im Australien und Neuseeland gegen Marokko bestreiten werden, gibt es also eine Premiere. ZDF, Sa., 18.00 Uhr Kochs anders Gourmetideen aus Hessen Ab in die nordhessische Badestadt Bad Wildungen! Denn die planschen da nicht nur, die kochen auch, und zwar Wolfsbarsch in Salzkruste, dazu Oktopus, Safrankartoffeln, Spinat und grünen Spargel. Vorab Gemüsemuffins, weil auf dem Markt grad keine Venusmuscheln zu haben waren. BRD 2021. HR, Sa.,...

