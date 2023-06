Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. Juni 2023, Nr. 144

Zum Inhalt dieser Ausgabe | The Great Game Pierre Deason-Tomory Samstag, 17. Juni Kleiner Parteitag der Grünen, Minister und Delegierte haben sich gegenseitig versichert, dass sie die Asylrechtsabschaffung und die Kastration des Klimaschutzgesetzes echt doof finden. Das war’s. Linksliberale im Zipfelmützenland: Die Grünen lassen alles mit sich machen, die SPD macht gar nichts mehr, und die Linkspartei wirft sich täglich vor einen Zug. Da muss die Jugend ja zum Klebstoff greifen. Sonntag, 18. Juni Auch die CDU hat getagt und ein neues Grundätzprogramm diskutiert (Ausländer raus und Arbeitspflicht fürs Hartz-IV-Pack). Merz warnte davor, wegen der NSAFD vor Populismus zurückzuschrecken. Claudia Pechstein hörte das und empörte sich prompt in Polizeiuniform darüber, dass diese (verdreckten) Asylanten (deutsche) Frauen in der Straßenbahn bedrohen und man nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen darf. »Brillant« war die Pechstein, poperzte Merz beherzt. Der neue chinesische Premier Li Qiang bereitet sich auf seinen Staatsbesuch in...

