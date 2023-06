Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. Juni 2023, Nr. 144

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wahlen ohne Wahl Guatemala: Nach Ausschlüssen wird bei allgemeiner Abstimmung zu »ungültig« votieren aufgerufen Thorben Austen, Quetzaltenango Am Sonntag finden in Guatemala die zentralen Wahlen statt. Staatspräsident und Vize kandidieren im Paket, außerdem werden die Abgeordneten des Parlaments und die Bürgermeister bestimmt sowie die 20 Abgeordneten für das Zentralamerikanische Parlament Parlacen. Die Wahlen finden unter kaum demokratisch zu nennenden Umständen statt, eine Reihe potentieller Kandidaten wurde ausgeschlossen. Neben Thelma Cabrera, die für die linke Bewegung für die Befreiung der Völker (MLP) antreten wollte, sind auch Roberto Arzú, Óscar Rodolfo Castañeda und Carlos Pineda blockiert worden, die von politisch rechts stehenden Gruppierungen ins Rennen geschickt werden sollten. Der Unternehmer und Großgrundbesitzer Pineda kommentierte seinen Anfang Juni rechtskräftigen Ausschluss mit den Worten: »Die Korruption hat gesiegt … Das Verfassungsgericht hat der Demokratie endgültig ein Ende bereitet.« Dabei ging er auch auf seine Konkurrenten ein und erklärte, die »linke Kandidatin Cabre...

