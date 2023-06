Ratlos in Sonneberg

Am Sonntag ist es möglicherweise soweit: Bei der Stichwahl um das vakante Landratsamt im südthüringischen Landkreis Sonneberg könnte sich der AfD-Kandidat Robert Sesselmann durchsetzen. Es wäre bundesweit der erste AfD-Landrat. Anläufe der Partei auf kommunale Spitzenämter waren in den vergangenen Wochen im Landkreis Oder-Spree und in Schwerin gescheitert. Gegen Sesselmann ins Rennen geht Jürgen Köpper von der CDU. Im ersten Wahlgang am 11. Juni hatte Sesselmann die absolute Mehrheit mit 46,7 Prozent nur knapp verfehlt.

Dass Vertreter dieser beiden Parteien um das Landratsamt konkurrieren, spiegelt die Verhältnisse im Sonneberger Kreistag wider: Der hat 40 Sitze, und bereits seit 2019 gibt es dort – rechnerisch – eine Mehrheit aus CDU und AfD, die zusammen auf 25 Sitze kommen. Die Linke, die 2009 noch fast 30 Prozent der Stimmen erhielt, ...