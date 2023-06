Tod in den Bergen Kurdistans

Bei einem Angriff der türkischen Armee auf Guerillakämpfer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Nordirak ist ein deutscher Internationalist getötet worden. Das teilten die Volksverteidigungskräfte HPG am Freitag laut der kurdischen Nachrichtenagentur ANF mit. Thomas Johann Spies sei am 15. Juni in der südkurdischen Region Xakurke gefallen. Zuvor sei es seiner Guerillaeinheit gelungen, einen Trupp türkischer »Eindringlinge« aus einem Hinterhalt anzugreifen, dabei seien 18 Soldaten getötet worden. Daraufhin habe die Armee das Gebiet bombardiert.

Ankaras Staatssender TRT hatte den noch unbestätigten Tod des aus dem bayerischen Mai...