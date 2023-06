Zum Inhalt dieser Ausgabe | Wham Bam! Tennistelegramm: Rasender Mittwoch beim WTA Berlin an der Hundekehle Andreas Hahn, Hundekehle Ein schwüler Mittwoch nachmittag brachte exemplarisches Rasentennis. Die Zehlendorfer haben einen schnellen Court hingezaubert. Die Begegnung zwischen der noch amtierenden Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina und der zur Ambivalenz des »ewigen Talents« verdammten Donna Vekic war ein Paradebeispiel. Ein komplett vom ersten Aufschlag dominiertes Match. Gewonnene Punkte bei erstem Service: Rybakina 84 Prozent, Vekic 79. Im ersten Satz kam es folgerichtig zum Tie-Break. Rybakina gewann darin alle vier Aufschlagpunkte mit Assen und den Breaker 7:1. Kaum war aber der Ball ausnahmsweise im Spiel, war Vekic besser. Im zweiten und dritten Satz gelang ihr jeweils ein entscheidendes Break n...

