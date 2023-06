Alternativ mitmachen

Das Töten und Sterben in der Ukraine geht seinen Gang. Der Westen lässt mit zunehmender Waffenunterstützung seinen Stellvertreter vor Ort und der seine Bevölkerung gegen Russland kämpfen, das seinen Weltmachtstatus in und an der Ukraine durchfechten will und das Land dafür in Schutt und Asche legt. Deutschland betätigt sich als Waffenlieferant, um gemeinsam mit den NATO-Verbündeten der russischen Macht eine Niederlage beizubringen; es führt daneben einen Wirtschaftskrieg an, dessen Folgen nicht nur Russland, sondern auch die eigene Bevölkerung zu spüren bekommt.

Für Die Linke Anlass für einen Streit in den eigenen Reihen, der einigen Aufschluss gibt über das Selbstverständnis dieser demokratischen linken Partei, die Logik der Alternativen, die sie zur herrschenden Politiklinie zu bieten hat, und damit über die Logik und Leistung dieser demokratischen Opposition in den aktuellen Kriegszeiten und überhaupt.

»Die Linke unter Druck«

»Die Linke ist angesichts ...