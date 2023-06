»Phase der Zuspitzungen«

Im vergangenen Jahr seien »die Arbeitskosten in Deutschland und in Europa so stark gestiegen wie noch nie«, erklärte Wirtschaftsprofessor Alexander Herzog-Stein am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung einer Studie. Die war vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung erstellt worden, also letztlich für den Deutschen Gewerkschaftsbund. Aber auch für den fallen nicht etwa kaputte Knochen oder ruinierte Nerven unter Arbeitskosten – gemeint sind die scheinbaren Aufwendungen der Gegenseite.

Zusammengerechnet wurde von Herzog-Stein und Co., was Unternehmen 2022 für eine Stunde Arbeitskraft gezahlt haben an Bruttolöhnen, Sozialbeiträgen, aber auch bestimmten Steuern. Für die BRD kamen die Studienautoren dabei auf 40 Euro glatt. Höher lag der Wert nur in Luxemburg (50,50 Euro), Dänemark (48,40 Euro), Belgien (43,30 Euro), Schweden (43,20 Euro) und Frankreich (41,10 Euro). Und fünf Plätze hinter Deutschland wurde berei...