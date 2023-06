Händewaschen in Unschuld

Frederick Akwasi Adofo stammte ursprünglich aus Ghana, war 2012 als Schutzsuchender nach Italien gekommen und lebte seitdem ohne festen Wohnsitz in Pomigliano d’Arco, einer Industriestadt nordöstlich von Neapel unweit des Vesuvs. Als der 43jährige in der Nacht von Sonntag auf Montag auf einer Bank in der Nähe eines Supermarkts schlief, wurde er überfallen und schwer zusammengeschlagen, wie die linke Tageszeitung Il Manifesto am Mittwoch berichtete. Er schleppte sich in den Innenhof eines Wohnblocks, wo er zusammenbrach. Passanten schlugen Alarm, er wurde ins Krankenhaus in Nola transportiert, verstarb aber an den davongetragenen Verletzungen. Ebenfalls am Mittwoch wurden zwei 16jährige verhaftet, die aufgrund von Überwachungskameras als die Täter identifiziert worden waren.

Frederick Akwasi Adofo war schon mehrfach Überfällen und Misshandlungen ausgesetzt, ohne dass gegen die Täter vorgegangen worden wäre. Den bis dahin schwersten Überfall hatte es erst v...