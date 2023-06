»Wir waren die falsche Seite«: Zum Tod des Friedensaktivisten und Whistleblowers Daniel Ellsberg

Wer heute Steine wirft, wirft morgen Bomben. Das scheint die Regel. Doch sie gilt nicht immer. Das Leben des Daniel Ellsberg markiert eine solche Ausnahme. Rebellen von gestern machen heute Regierung, er nahm den umgekehrten Weg: von den Korridoren auf die Straße, vom Systemträger zum Systemgegner. Ein antikommunistischer Akteur und Analyst der US-Regierung. Ein Friedenskämpfer, Regierungskritiker und Whistleblower.

Geboren am 7. April 1931 in Chicago, aufgewachsen in Detroit, studiert Ellsberg Ökonomie in Cambridge (US) und Cambridge (UK), wonach er zunächst in den Militärdienst tritt (1954–1957), um später, wieder in Harvard, mit dem Thema »Risk, Ambiguity and Decision« (1961) promoviert zu werden. Ab 1959 ist er für die Rand Corporation als Analyst tätig, 1964...