Beweise nicht gewürdigt

Wieder mal ein Einzeltäter: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat am Donnerstag den Freispruch von Elmar J. im Zusammenhang mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke unter die Lupe genommen. Dem inzwischen 68jährigen war zur Last gelegt worden, dem für den Mord verurteilten Neonazi Stephan Ernst die Tatwaffe verkauft zu haben. Dies sah das Landgericht Paderborn seinerzeit als nicht erwiesen an und sprach den Mann Ende Januar vergangenen Jahres vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei. Die Richter verurteilten ihn lediglich zu einer Geldstrafe von 1.350 Euro wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf legte daraufhin Revision gegen den Freispruch ein.

Sie führt ins Feld, dass das Landgericht Verfahrensvorschriften verletzt und Beweise nicht ausreichend gewürdigt habe. Während des Prozesses seien Umstände zutage getreten, nach denen auch der Lübcke-Mörder Ernst als Zeuge hätte vernommen ...