Obsessiver Aufwand für Einfluss: Der Krieg der USA am Horn von Afrika

Zwar gibt es keine Anzeichen, dass Osama bin Ladens Firma noch existiert, falls es sie in der behaupteten Form überhaupt jemals gegeben hat. Trotzdem ist die somalische Organisation Al-Schabab für die USA »das größte und tödlichste Al-Qaida-Netzwerk der Welt«, wie es in Erklärungen des Africa Command der US-Streitkräfte immer wieder heißt. Aber anders wäre vermutlich der obsessive Aufwand, mit dem die stärkste Militärmacht der Welt auf diesem Kriegsschauplatz aktiv ist, vor dem Kongress und der Öffentlichkeit nicht zu rechtfertigen.

Allein im Jahrzehnt 2010 bis 2020 haben die USA in Somalia nach eigenen amtlichen Angaben rund drei Milliarden US-Dollar für ausdrücklich so deklarierten »direkten Sicherheitsbeistand« ausgegeben. Nur ein Sechstel davon kam den somalischen Streitkräften zugute, während die übrigen 2,5 Milliarden Dollar an die dort seit 2007 stationierte afrikanische »Friedenstruppe« Amisom gingen, die im April vorigen Jahres in ATMIS umgetauft...