South Park

Queeft los

Den Jungs wird ihre eigene Melodie vorgespielt, indem sich in ihrer kanadischen Lieblingssendung nicht mehr nur zwei Typen gegenseitig Fäkalienpartikel ins Gesicht furzen, sondern auch zwei Frauen auftauchen, die Luft auch unten-, aber eben vornerum ausstoßen. Ein Skandal für die Verfechter des Qualitätsfernsehens und des guten Geschmacks! USA 2009.

Comedy Central, 16.45 Uhr

Re: Albaniens letzte Pfleger

Gehen oder bleiben?

In Albanien wird ausgebildet, um bei uns die Löcher in den Heimen und Hospitalen zu stopfen. Nur die Hälfte derer, die sich im Balkanstaat zur Pflegekraft ausbilden lassen, bleibt im Land. Andere dagegen beginnen bereits mit der Ausbildung, sich auf die Arbeit in Deutschland vorzubereiten. D 2023.

Arte, 19.40 Uhr

Geschwister: Liebe, Hass, Rivalität – Eine...