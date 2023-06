Ganz unten im Abwasserschacht

Der Beruf des Latrinenputzers wurde in Indien schon vor Jahrzehnten verboten, doch in diesem Frühjahr verloren allein im Bundesstaat Gujarat fünf Menschen, die dieser Tätigkeit nachgingen, ihr Leben. Am 22. März starben zwei Männer, die in einem Industriegebiet der Stadt Rajkot ohne ausreichende Schutzausrüstung einen unterirdischen Abwasserkanal reinigten. Am 22. April ereilte zwei Reinigungskräfte in einem Toilettenschacht im Distrikt Ahmedabad das gleiche Schicksal, ein weiterer Mann starb drei Tage später bei ähnlichen Arbeiten.

Gujarat, Heimatunionsstaat von Premierminister Narendra Modi, ist berüchtigt für solche Arbeitsunfälle und steht in der landesweiten Statistik auf Platz zwei. Doch überall in Indien sind Unfälle in dem Beruf, den es längst nicht mehr geben soll, weiter an der Tagesordnung. Abertausende Männer, Frauen und Jugendliche verdienen als Latrinenputzer ihren Lebensunterhalt. Sie reinigen öffentliche Abwasserschächte, wenn die etwa ver...