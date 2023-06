Scharfe Rechtswendung in Helsinki

Am vergangenen Dienstag vereidigte Finnlands Staatspräsident Sauli Niinistö im Parlament in Helsinki die neue Regierung des Landes. Sie steht für einen weiteren Rechtsruck im Norden Europas. Finnland wird nun von einer Rechtskoalition regiert, die sich aus der liberalkonservativen Nationalen Sammlungspartei, den Christdemokraten, der Schwedischen Volkspartei und den ultrarechten »Wahren Finnen« zusammensetzt. »Wahre Finnen« ist die korrekte Übersetzung des finnischen Namens der Partei, auch wenn diese in ihrer internationalen Präsentation das Prädikat »wahr« gerne fallen lässt. Die Schwedische Volkspartei vertritt die bedeutende schwedischsprachige Minderheit in Finnland.

Die Nationale Sammlungspartei erhielt bei den Parlamentswahlen am 2. April mit 20,8 Prozent die meisten Stimmen, die »Wahren Finnen« folgten knapp dahinter mit 20,2 Prozent. Die Schwedische Volkspartei erhielt 4,3 Prozent, die Christdemokraten erzielten 4,2 Prozent. Eine landesweite Sper...