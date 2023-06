Bombe oder Blindgänger

Polens rechte Regierungspartei PiS setzt im Wahlkampf einmal mehr auf niedere Gefühle. Parteichef Jaroslaw Kaczynski kündigte letzte Woche im Parlament an, dass die Regierung die voraussichtlich nach Mitte Oktober stattfindenden Parlamentswahlen mit einem Referendum über die »Zwangsunterbringung von Migranten in Polen durch die EU« verbinden will. Denn eine solche verletze Polens nationale Souveränität, so Kaczynski.

Die PiS hat Erfahrung mit dem Bespielen von Ressentiments beim Thema Migration. 2015, auf dem Höhe­punkt der Zuwanderung aus dem Nahen Osten, hatte Kaczynski öffentlich erklärt, Asylsuchende schleppten »Parasiten und Einzeller« ins Land, an die ihre Organismen gewohnt, die für »Biopolen« aber bedrohlich seien. Im nachhinein lässt sich kaum feststellen, welchen Anteil diese Hetze am Wahlsieg der PiS im Spätherbst des Jahres hatte. Seither allerdings versucht die PiS regelmäßig, die in Teilen der polnischen Gesellschaft latent vorhandene Xenoph...