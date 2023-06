Vermummte Staatsmacht

Im Nachgang des Polizeikessels am 3. Juni in Leipzig tauchen weitere Fragen über möglicherweise rechtswidriges Verhalten von Beamtinnen und Beamten auf. Bei dem Aktionstag nach dem Urteil gegen Lina E. und drei weitere Antifaschisten, die zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden waren, wurde ein angemeldeter Demonstrationszug gewaltsam durch Polizeieinheiten verhindert. Rund 1.000 Menschen wurden bis zu elf Stunden lang am Alexis-Schumann-Platz eingekesselt.

Die Anmelder der ursprünglich geplanten Demonstration, der Leipziger Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek und die Vorsitzende des Vereins »Say it loud – Leipzig nimmt Platz«, Irena Rudolph-Kokot (SPD), kritisieren in einem offenen Brief an CDU-Innenminister Armin Schuster den Einsatz von zivilen Ermittlern der Polizei. Diese hätten sich auch innerhalb der Versammlung bewegt, ohne sich erkennen zu geben. Die Rede ist hierbei von sogenannten Tatbeobachtern sowie einer vermummten Kriminalbeamtin und einem m...