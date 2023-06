Zurück in die Steinzeit

Einen wunderschönen guten Morgen! Der León FC aus dem mexikanischen Bundesstaat Guanajuato hat zum ersten Mal die Concachampions gewonnen. In den beiden Finals der Liga de Campeones de la Concacaf setzte man sich gegen den Los Angeles FC aus der Major League Soccer (MLS) mit zwei Siegen und einem globalen 3:1 durch. Damit haben sich die Mexikaner auch für die 20. Klub-WM qualifiziert, die ab dem 12. Dezember in Saudi-Arabien ausgetragen wird.

In der bereits beendeten Liga MX, der Meisterschaft der Mariachis, belegte León nach der regulären Phase den sechsten Rang, scheiterte jedoch im Playoffmatch für die Viertelfinals gegen Atlético San Luis (zwölfter Platz, Bundesstaat San Luis ­Potosí). Los Angeles FC belegt in der Western Conference der aktuellen MLS-Saison den zweiten Platz hinter St. Louis City (Missouri). Beide Concachampions-Finalisten sind auch für die 20. Copa Interamericana 2024 qualifiziert, die nach 26 Jahren reaktiviert und von den beiden am...