Geehrt und verfemt

Sie glaube nicht, nach Russland reisen zu können, schrieb Clara Zetkin an Wilhelm Pieck. Eine Wunde am Fuß hatte sich infiziert. Die hinzugezogenen Fachärzte sprachen sich für eine Amputation aus, der Hausarzt war dagegen. Letztlich schlug sie den Rat der Ärzte in den Wind und kam doch. Ihr Sohn Maxim, Chirurg in Moskau, erschrak bei ihrer Ankunft und wollte seine Mutter sofort in ein Krankenhaus bringen. Doch Zetkin bestand darauf, zuerst den Bericht, den sie für die Tagung des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale (KI) vorbereitet hatte, vorzutragen. Da sie weder gehen noch stehend sprechen konnte, war ein besonderer Stuhl für sie angefertigt worden, auf dem sie in den Saal getragen wurde. Dann begann sie ihre Rede »Der Kampf gegen den Faschismus« zu halten, die mit den Worten beginnt: »Das Proletariat hat im Faschismus einen außerordentlich gefährlichen und furchtbaren Feind vor sich. Der Faschismus ist der stärkste, der konzentrierteste,...