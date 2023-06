Schweizer sagen ja zu Heizungsgesetz

Nicht nur in der BRD wird derzeit heftig um ein »Heizungsgesetz« gerungen. Auch in der Schweiz steht das Thema nun auf der Tagesordnung, nachdem die Eidgenossen am Sonntag per Referendum für das Klima- und Innovationsgesetz gestimmt haben.

Dieses sieht vor, den Verbrauch von Erdöl und Erdgas schrittweise zu reduzieren, die Nutzung erneuerbarer Energieträger auszubauen und klimafreundliche Heizungen zu fördern. Bis 2050 soll die Schweiz damit »klimaneutral« werden. Was für Verbraucher besonders relevant ist: Wer seine Gas- oder Ölheizungen austauscht, soll eine staatliche Entlastung bekommen. Das entsprechende Bundesgesetz wurde bereits am 30. September 2022 verabschiedet. Doch wie in der Alpenrepublik üblich, bedarf es der (auch nachträglichen) Zustimmung der Stimmberechtigten.

Das Klima- und Innovationsgesetz ist ein Gegenvorschlag zur »Gletscherinitiative«, die für mehr Klimaschutz eintrat, allerdings von der Mehrheit des Parlaments zurückgewiesen wurde. Begründet wurde das damals damit, dass die »Gletscherinitiative« zu vie...