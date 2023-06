Ewige Treue versichert

Israel braucht in diesen Tagen ganz viel Beruhigung durch seine strategischen Verbündeten in Washington. Schließlich halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass die US-Regierung seit mehreren Monaten Geheimverhandlungen mit dem Iran führt, um einen »Atomdeal« abzuschließen, der selbstverständlich zu Lasten Israels gehen soll. Zuletzt kam am Sonnabend die Abteilungsleiterin für Nahöstliche Angelegenheiten im State Department, Barbara Leaf, nach Jerusalem, um eine Versicherung ewiger Treue abzugeben. In einer amtlichen Mitteilung des US-Außenministeriums zum Zweck der Reise hieß es, sie solle »hochrangige Mitglieder der politischen und militärischen Führung Israels treffen«, um über die »Eindämmung von Irans destabilisierendem Verhalten« zu diskutieren.

Zwei Tage zuvor hatten sich die Verteidigungsminister der USA und Israels, Lloyd Austin und Joav Gallant, in Brüssel getroffen. In der Verlautbarung des Pentagons über das Gespräch hieß es, dass eine Fortsetzu...