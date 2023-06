Aufgebauscht, um abzustauben

Der österreichische Verfassungsschutz vermeldet einen Erfolg nach dem anderen. Doch was hinter den angeblich vereitelten Terroranschlägen steckt, ist unklar. Offensichtlicher ist ihre Instrumentalisierung: Seit dem Wochenende treten in nahezu jeder Nachrichtensendung der ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, Geheimdienstchef Omar Haijawi-Pirchner, Mitarbeiter seiner Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) oder Sicherheitsexperten auf. Sie fordern weitergehende Maßnahmen zum Abhören der Bevölkerung.

Zwischen den Rufen nach mehr Überwachung und Ausweitung der Befugnisse für Polizei und DSN ist dagegen kaum zu vernehmen, welcher Anschlagsplan am Sonnabend angeblich nur eine Stunde vor Beginn der »Regenbogenparade« in Wien vereitelt worden sei. Am Sonntag vormittag trat Haijawi-Pirchner vor die Medien und verkündete, seine Beamten hätten am Vortag einen Anschlag auf die Pride-Parade mit ihren 300.000 Teilnehmern verhindert.

Drei junge Männer im Alter v...