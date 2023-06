Knastvergütung rechtswidrig

»Die Jungs und Mädels im Knast sehen, hier ist was in Bewegung« – der Sprecher der Gefangenen-Gewerkschaft/Bundesweite Aktion (GG/BO), Manuel Matzke zeigte sich im Gespräch mit junge Welt am Dienstag erfreut über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Denn die Karlsruher Kammer hat die derzeit geltenden Vergütungsregeln für die Arbeit von Gefangenen gleichentags für verfassungswidrig erklärt.

Die vom Gericht überprüften Konzepte »zur Umsetzung des verfassungsrechtlichen Resozialisierungsgebots« seien »in sich nicht schlüssig und widerspruchsfrei«, befand der Zweite Senat in seiner Erklärung. Bis spätestens Ende Juni 2025 müssen die Bundesländer nun neue Regelungen entwickeln. Die GG/BO saß der mündlichen Verhandlung im April 2022 als Sa...