Vorbeischauen in der Panzerfabrik

Die Kriegsallianz poliert weiter an ihrem Image: »Wir machen das nicht, um einen Konflikt zu provozieren, sondern um einen Konflikt zu verhindern«, hat der zivile Sprecher der NATO, Generalsekretär Jens Stoltenberg, am Dienstag bei einem Truppenbesuch auf dem Luftwaffenstützpunkt Jagel in Schleswig-Holstein behauptet. Mit Boris Pistorius (SPD) befand sich – symbolisch wie körperlich – dabei der neue »Macher« an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums an Stoltenbergs Seite. Der Auftritt der beiden galt vor allem der Bekräftigung der offiziellen Begründung für das derzeit stattfindende Luftkriegsmanöver »Air Defender 2023«. Dieses sei rein defensiv angelegt.

Noch bis Freitag simulieren unter deutscher Führung – wie diese nicht müde wird zu betonen – Militärs von insgesamt 25 Nationen die Rückeroberung von Territorium, das von eine...