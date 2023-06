Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Sie haben uns versenkt« Griechische Küstenwache übereinstimmend beschuldigt. »Schleuser« angeklagt Hansgeorg Hermann, Chania Überlebende der Schiffskata­strophe vor der Halbinsel Peloponnes haben übereinstimmend erklärt, dass die griechische Küstenwache für die Havarie verantwortlich zu machen sei. Beim Untergang des mit mehr als 700 Asylsuchenden schwer überladenen Kutters waren in der Nacht zum vergangenen Mittwoch vermutlich mehr als 500 Menschen ertrunken. Die Athener Zeitung Efimerida ton Syntakton (Efsyn) veröffentlichte am Dienstag auf seiner Onlineausgabe ein Video der von Schweden aus operierenden Consolidated Rescue Group (CRG), auf dem ein syrischer Zeuge erklärt: »Alle überlebenden Migranten sagen, dass die griechische Küstenwache uns versenkt hat.« Der zu Wort gekommene Syrer ist nicht der einzige, der versicherte, dass die grie...

Artikel-Länge: 2274 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen