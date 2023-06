Aktionstag gegen Kliniksterben

Alarmstufe rot, eiskalter Strukturwandel, Vorabend eines Krankenhaussterbens: Mit starken Worten und einem bundesweiten Aktionstag machte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) am Dienstag auf die finanzielle Not der Kliniken und steigende Insolvenzgefahr aufmerksam. Der Dachverband, der auch Krankenhauskonzerne wie Helios, Asklepios, Sana oder Rhön vertritt, die ansonsten auf Kosten der Arbeitsbedingungen Profite erwirtschaften, erklärte: »Noch nie standen die deutschen Krankenhäuser unter einem so großen wirtschaftlichen Druck (...). Die Inflation sorgt für mas...