»Ich will gewinnen! Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben!« Mit diesen euphorisch vorgetragenen Worten leistete der deutsche Fußballer Ralf Andrasch den Eid der Athleten anlässlich der Eröffnungsfeier der Special Olympics am Samstag abend im Berliner Olympiastadion. Dabei sein ist alles – dieses Motto trifft auf ein Gros der Sportler mit geistiger oder mehrfacher Beeinträchtigung zu, aber eben nicht auf alle. Die meisten wollen sich verbessern und träumen von der Goldmedaille, genau wie alle Athleten. Allerdings strahlten die Teilnehmer aus 176 Nationen dabei wesentlich mehr Freude und Gemeinschaftssinn aus. So waren gerade die nicht perfekt durchinszenierten Momente der mehrstündigen Zeremonie die berührenden: Den Einmarsch ins Stadion einfach aus vollem Herzen und mit allen Sinnen genießen; tanzen, wo noch gesessen werden sollte; zu den Stars auf die Bühne hüpfen und mitfliegen; die Markierungen bei der Fackelübergabe üb...