Weiter warten

In ihrer Koalitionsvereinbarung hatten SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP festgelegt, die Arbeitsbedingungen für Saisonbeschäftigte zu verbessern. Dass es mit dieser Absicht nicht weit her ist, zeigte eine Bundestagsdebatte am vergangenen Freitag. Per Antrag der Fraktion Die Linke vom 28. März sollte die »Ausbeutung von Saisonbeschäftigten« verhindert werden. Dabei geht es vor allem um Osteuropäer, die in deutschen Landwirtschaftsbetrieben Spargel, Erdbeeren und weitere Bodenfrüchte ernten. Untersuchungen und Befragungen haben in den zurückliegenden Jahren belegt, dass die Arbeitsbedingungen in vielen der Betriebe unzulänglich sind: Die Bezahlung bleibt zum Teil unter dem gesetzlichen Mindestlohn, etwa weil für miese Unterkünfte horrende Mieten vom Lohn abgezogen werden. Auch die Arbeitszeiten entsprechen oft nicht den gesetzlichen Vorgaben, und wenn eine Saiso...