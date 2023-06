Auf ein Sterni zum Späti

Wenn 22 Millionäre einem Ball hinterherlaufen, muss der Name des deutschen Trainers seit Kaisers Zeiten auf den Buchstaben i enden: Berti, Klinsi, Jogi, Hansi. Maßgeblichen Anteil daran hat die Berliner Krawallpostille Auto-Porno-Sport, die in ihren Schlagzeilen durchaus manchmal Geschick beweist, etwa mit dem an Edda und Hildebrandslied erinnernden Stabreim – »Klinsi killt King Kahn« titelte man dort am 8.4.2006, und am 30.6. desselben Jahres ­»Klinsi, knautsch die Gauchos« –, dann aber doch nicht konsequent ist.

Warum nicht »Jogi, jag die Yugos« oder »Berti, bums die Briten«? Im Falle einer Endspielteilnahme wird man sich auf...