»Beton – es kommt drauf an, was man draus macht«, lautete mal ein Werbespruch auf Betonmischern. Die meisten Beton-Lkw, die man in Berlin sieht, gehören zum mexikanischen »Global Player« Cemex, der auch das Zementwerk Rüdersdorf besitzt. Nun hat der in Rom lehrende marxistische Philosoph Anselm Jappe ein Buch über »Beton« (Mandelbaum, 2023), diese »Massenkonstruktionswaffe des Kapitalismus«, veröffentlicht, das bis hin zur Warenanalyse, der »Konkretisierung des Abstrakten« reicht. Dazu passt, dass Beton auf Englisch »Concrete« heißt, auf Spanisch »Concreto«.

Beton besteht einerseits aus Zement, den man aus gemahlenem Kalkstein macht, der wiederum vermischt wird mit Ton, Sand und Eisenerz – was ein »Rohmehl« ergibt, das zu Klinker gebrannt und dann mit Gips zu Zement vermahlen wird. Für die Herstellung von Beton nimmt man 2/16 Zement, 13/16 Sand und Kies und 1/16 Wasser – und vermischt d...