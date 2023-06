Nachhaltig ausplündern

Neue Etappe kolumbianisch-deutscher Wirtschaftsbeziehungen, ein Beitrag zur »Energiewende«. Am Freitag nachmittag erklärten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der kolumbianische Präsident Gustavo Petro in Berlin, eine »bilaterale Klima- und Energiepartnerschaft« gründen zu wollen. Diese solle einer »nachhaltigen Entwicklung«, insbesondere der Zusammenarbeit bei der Gewinnung »grünen Wasserstoffs« dienen. Eine Arbeitsgruppe beider Energieministerien solle die Aufgabe künftig in Angriff nehmen.

Im März hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) bei einem Besuch in Bogotá erklärt, Berlin wolle in Kolumbien »die erneuerbaren Energien gestalten« und »eine grüne Wasserstoffgesellschaft aufbauen«. Erst vergangene Woche unterzeichnete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Rahmen einer Werbetour durch Lateinamerika Verträge zur Förderung der Produktion von sogenanntem grünen Wasserstoff in Chile. Scholz betonte auch am Freitag:...